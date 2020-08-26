شكرا لقرائتكم خبر عن «فودة» يستقبل وفد وزارة المالية ضمن مشروع التحول الرقمي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الأربعاء، وفد وزارة المالية «قطاع الحسابات والمديريات المالية» بحضور المسئولين بالمديرية المالية بالمحافظة، وذلك بمناسبة الاننهاء من برنامج الموارد البشرية، والبدء في الخطوات التنفيذيه لبرنامج ميكنة المخازن بالمحافظة ضمن مشروع التحول الرقمي لمحافظة جنوب سيناء من خلال مجموعة من التطبيقات لميكنة الاعمال الادارية والروتينية بالمحافظة وذلك في ضوء خطة الدولة في تطبيق منظومة رقمية متكاملة مؤمنة على المستوي القومي.
وبحسب بيان، حضر الاجتماع كل من اللواء نادر عشماوي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء مجدي الوصيف، السكرتير المساعد.
وبدأت محافظة جنوب سيناء في تنفيذ مشروع التحول الرقمي في جميع المصالح الحكومية واتخذت خطوات جادة في التدريب وإدخال تلك المنظومة حتي تم تنفيذها على أرض الواقع.
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