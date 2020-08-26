شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يمنع إمامين من صعود المنبر: ضبطا متلبسين بالغش أثناء الاختبار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إلغاء اختبار اثنين من خطباء المكافأة المتقدمين لتحسين المستوى المالي وإلغاء تصريحهما، مع منع كل منهما من صعود المنبر أو أداء الدروس الدينية.

وذكرت وزارة الأوقاف، في بيان الأربعاء، أن وزير الأوقاف قرر إلغاء اختبار كل من عبدالمنعم عبد الجواد محمد عثمان من محافظة بني سويف، وأحمد محمد عبدالمنعم محمد ثابت من محافظة البحيرة، لضبطهما متلبسين بالغش أثناء اختبار تحسين المستوى المالي لخطباء المكافأة، وذلك بناءً على المذكرة المقدمة من رئيس قطاع شؤون المديريات الإقليمية.