شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الغفار: 11 مليون زائر لموقع الجامعات الأهلية.. والرئيس السيسي يتابعه بنفسه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إن 11 مليون طالب زار الموقع الخاص بالجامعات الأهلية منذ فتحه، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع بنفسه آخر مستجدات هذا الموقع وأعداد الزائرين.

وأضاف عبدالغفار في اتصال هاتفي ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن هناك إقبالًا شديدًا من الطلاب على الجامعات الأهلية، مشيرًا إلى أن ما بين 18 و20 ألف طالب تقدموا للالتحاق بهذه الجامعات.

وفي سياق متصل أشار وزير التعليم العالي إلى أنه من المحتمل أن يتم مد فترة التنسيق حتى يوم الخميس المقبل لإتاجة الفرصة للطالب لمراجعة وإعادة ترتيب رغباته.