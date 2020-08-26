شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الغفار: 11 مليون زائر لموقع الجامعات الأهلية.. والرئيس السيسي يتابعه بنفسه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إن 11 مليون طالب زار الموقع الخاص بالجامعات الأهلية منذ فتحه، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع بنفسه آخر مستجدات هذا الموقع وأعداد الزائرين.
وأضاف عبدالغفار في اتصال هاتفي ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن هناك إقبالًا شديدًا من الطلاب على الجامعات الأهلية، مشيرًا إلى أن ما بين 18 و20 ألف طالب تقدموا للالتحاق بهذه الجامعات.
وفي سياق متصل أشار وزير التعليم العالي إلى أنه من المحتمل أن يتم مد فترة التنسيق حتى يوم الخميس المقبل لإتاجة الفرصة للطالب لمراجعة وإعادة ترتيب رغباته.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
97,478
-
تعافي
66,817
-
وفيات
5,280
كانت هذه تفاصيل خبر عبد الغفار: 11 مليون زائر لموقع الجامعات الأهلية.. والرئيس السيسي يتابعه بنفسه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.