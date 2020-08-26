شكرا لقرائتكم خبر عن «تموين مطروح» تعقد ورشة عمل عن التوعية بخطورة الإدمان والتعاطي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت مديرية تموين مطروح، ورشة عمل حول التوعية بخطورة الإدمان والتعاطي ضمن برنامج صندوق مكافحة الإدمان التابع لمجلس الوزراء.

تحدث في ورسشة العمل الدكتورمحمد رمضان، منسق البرامج الوقائية لصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي بمحافظة مطروح، وصابرين البحيري، رئيس الوحدة بمطروح و مسؤول لجنة الإعلام، وذلك بحضور موظفي مديرية تموين مطروح.

وأشار رمضان إلى أهمية دور الصندوق، مضيفا أنه من ضمن الإيجابيات الكثيرة التي قامت الدولة بعملها لصالح المواطنين، وبشكل خاص في تحسين الأداء الإداري للدولة وتقديم التوعية والارشاد و علاج الأشخاص العاملين بها.

وأكد رمضان ضرورة تكاتف دور جميع الأجهزة المعنية في الدولة مع بعضها ليكون شغلها الشاغل هو الوطن و المواطن، والحد من انتشار المخدرات فى المجتمع، عبر تزويد أفراده بالوعى والمعرفة والمهارات الحياتية التى تمكنهم من مواجهة مغريات ومخاطر المخدرات، بحيث تتكامل جهود الصندوق مع كل مؤسسات المجتمع، سعيا نحو العمل على عدم تعاطي المواد المخدرة.