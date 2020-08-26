شكرا لقرائتكم خبر عن «العربية للسياحة»: تحقيق 40% من مستهدف التدريب عن بعد للعاملين بالقطاع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت المنظمة العربية للسياحة اليوم الأربعاء، نهاية الدورة التدريبية الرابعة، وقال د. وليد الحناوي المتحدث الرسمي للمنظمة العربية للسياحة، أن المنظمة انتهت من الدورة الـ4 عبر التدريب عن بعد تحت عنوان «الإبداع والابتكار للمنشآت الفندقية».

وأضاف أن التدريب تم من خلال التعاون والشراكة الاستراتيجية مع جامعة الملك عبدالعزيز حيث شارك بها اكثر من ١٥٠٠ متدرب من المحيط إلى الخليج يمثلون وزارات وهيئات السياحة بالعالم العربي بالإضافة للعاملين بالقطاع الفندقي محققين ٤٠٠٠ متدرب في أجمالي الأربع دورات بواقع ٤٠ ٪‏ من الهدف المنشود وهو تدريب ١٠ آلاف متدرب بنهاية عام ٢٠٢٠ م وذلك بحضور رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد ووزير الصناعة والتجارة والسياحة بمملكة البحرين ورئيس المجلس التنفيذي للمنظمة زايد بن راشد الزياني الذين تحدثوا مع المتدربين في نهاية الدورة لتشجيعهم وحثهم على بذل الجهد في التعلم وتطوير ذاتهم ليكونوا أداة فاعلة لتطوير وتنمية صناعة السياحة وخاصة في المجال الفندقي ببلدانهم مؤكدين عليهم بأنهم العامل الأساسي لقيادة هذا القطاع الهام في المستقبل والذي يعد من اهم مصادر الدخل على ميزانيات الدول بعد الطاقة.