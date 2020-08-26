شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع الأعمال: افتتاح 90 مركزًا لاستلام الأقطان من المزارعين في 4 محافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إنه تم فتح مراكز في الفيوم، وبني سويف، والشرقية، والبحيرة، بالنظام الجديد لتجميع واستلام الأقطان من المزارعين، موضحًا أن استلامها من المزارعين مباشرة دون وسطاء في مراكز التجميع.

وأضاف توفيق، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى على قناة «صدى البلد»، أنه سيتم إجراء المزادات العلنية على كميات كبيرة من الأقطان، وتكون معبأة في أكياس وتوفر للمزارعين بسعر جديد، وتم الاتفاق على الأسس التي سيتم على أساسها فتح المزاد.

وتابع أن هناك 90 مركزا لاستلام الأقطان من المزارعين في 4 محافظات، موضحًا أن هناك لجنة من هيئة التحكيم ستتابع بيان جودة القطن، ويحصل المزاره على 70 % من قيمة قطنه المباع عقب انتهاء المزاد، ومصر كانت تزرع مليون فدان قطن في فترة الثمانينات.

واستكمل أن مصر تراجعت في زراعة القطن حتى وصلت إلى 136 ألف فدان، وتستهدف زراعة 170 ألف فدان الموسم الحالي، مشيرا إلى انخفاض استهلاك القطن طويل التيلة من إجمالي الأقطان علميا إلى 2 %، وتمثل مصر نسبة 20% من هذه النسبة

واستطرد وزير قطاع الأعمال العام حديثه، أنه تم تطوير محلج الفيوم ضمن خطتها لتطوير 7 محالج على مستوى الجمهورية، و80 % من القطن المصري، إنتاجه بتكنولوجيا متطورة، بينما تم زراعة 250 فدان قطن قصير التيلة شرق العوينات.

واختتم تصريحاته، أن مصر تسعى لإحداث طفرة كبيرة في مجال الأدوية بقيمة مضافة عالية، وحصة القابضة للأدوية 8 % من سوق الدواء بمصر، مشيرًا إلى أن مصر تقوم بتصنيع السيارة الكهربائية الجديدة في شركة النصر للسيارات بالتعاون مع شركة صينية.

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