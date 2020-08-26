شكرا لقرائتكم خبر عن «الهيئة الوطنية»: لم يصاب قاضٍ أو ناخب خلال انتخابات مجلس الشيوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة أول هيئة دائمة مستقلة لا سلطان عليها من أي جهة تنفيذية في الدول منوط بها إدارة الانتخابات والإشراف عليها وتنفيذ كافة النصوص القانونية والدستورية المتعلقة بذلك، مشيراً إلى أن هناك 18 ألف قاضى و120 ألف موظف شاركوا في انتخابات مجلس الشيوخ، وكافة من أدلوا بأصواتهم، لم يصاب أي منهم بفيروس كورونا .

وأضاف «لاشين»خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن وسائل الدولية والمحلية أشادت بالإجراءات التنظيمية والطبية والاحترازية، لافتاً إلى أن ذلك جهد كبير وقرتة لحماية الناخبين، وتابع:«المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ واجب وطنى وهو ما قلناه في كافة وسائل الإعلام، وطالبنا من المواطنين عدم التقاعس عنه».