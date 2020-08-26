شكرا لقرائتكم خبر عن لاشين إبراهيم: تقدير غرامة التخلف عن الانتخابات من اختصاصات النيابة العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن غرامة التخلف عن المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، بدون عذر ،أمر تقديرى من اختصاص النيابة العامة، لا تتجاوز الـ500 جنيهاً، وتابع:«ممكن تبدأ من 10 أو 20 وأنت ماشى كدا»، مشيراً إلى أن المتخلف بعذر عليه أن يتقدم به للنيابة.

وأضاف «لاشين إبراهيم»خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن غرامة التخلف عن الانتخابات تتبعه الكثير من الدول حول العالم، ولي أمر قاصر على مصر فقط.

وتابع رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات :«الغرامة أمر تقديرى من قبل النيابة..ومن لديه عذر عليه أن يتقدم إلى النيابة ..وتقديم العذر سيكون للنيابة العامة وليس للهيئة».

ولفت «لاشين إبراهيم»، إلى أن كافة الإجراءات الأحترازية والطبية التي تم اتباعها في الجولة الأولى سيتم إتباعها خلال جولة الإعادة.