شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ: تحصين 37435 طائراً من الأمراض الوبائية واستمرار أعمال التسجيل والترقيم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، إن مديرية الطب البيطري «إدارة الدواجن» تحت إشراف الدكتور أيمن عبداللاه، مدير عام الطب البيطري، والدكتور هشام علام، مدير إدارة الدواجن، وخالد البرعي، مدير عام الوقاية، تمكنت من تحصين 37435 طائراً.
وأضاف محافظ كفر الشيخ، تم معاينة 3 مزارع، واستخراج 9 تصاريح نقل طيور، بالإضافة إلى تطهير 11 سوق، و19رياشة، مشيراً إلى استمرار حملات تحصين وعلاج الطيور بكافة مراكز ومدن المحافظة، وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية والصحة العامة للمواطنين، كما تمت اعمال الترقيم والتسجيل بإدارات بيلا والرياض وكفر الشيخ وسيدي سالم وبلطيم وفوة.
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