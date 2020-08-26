شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإسكندرية والقوات البحرية توقعان بروتوكول تعاون في مجال تكنولوجيا السفن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وقع الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية والفريق أحمد خالد سعيد قائد القوات البحرية اليوم الأربعاء بروتوكول التعاون لإنشاء درجة ماجستير العلوم الهندسية في تخصص تكنولوجيا السفن المتقدمة بنظام الساعات المعتمدة بكلية الهندسة. وأشار الدكتور عصام الكردى أن الجامعة حريصة على التعاون مع قيادة القوات البحرية من خلال ما تملكه من كوادر متميزة وخبرات علمية تستطيع أن تسهم في خدمة الصناعات الوطنية وبناء السفن محلياً بما يعود بالنفع على نمو الاقتصاد الوطنى وحماية الأمن القومى. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 97,478

تعافي 66,817

وفيات 5,280

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