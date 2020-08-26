شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للصحافة»: ضرورة بحث المشكلات الخاصة بقطاع الإعلانات في المؤسسات القومية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، في الاجتماع، الذي عقد اليوم ، علي ضرورة بحث المشكلات الخاصة بقطاع الإعلانات في المؤسسات الصحفية القومية، بما يخدم المصلحة العامة للمؤسسات.
وكانت الهيئة قد أصدرت قرارها بتشكيل لجنة المتابعة والاتصال والتوزيع برئاسة أسامة أبو باشا وعضوية كلاً من الدكتور أحمد مختار وعطية الغريب و أحمد شوقي.
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