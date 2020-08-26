شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مبادرة «لا إدمان في 7 أيام» للتعافي من المخدرات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت مستشفى بريق لعلاج الإدمان والطب النفسي، مبادرة بعنوان «لا إدمان في 7 أيام»، لمساعدة جميع مواطني مصر والدول العربية على الإقلاع عن المخدرات خلال وقت قياسي، انطلاقًا من دورها المجتمعي في التوعية بخطورة الإدمان.

وتهدف المبادرة إلى مساعدة مرضى الإدمان على التوقف عن تعاطي المخدرات خلال أسبوع واحد فقط، وتطهير الجسم من السموم، مع الاحتفاظ بسرية بيانات المرضى، وتوفير أكبر قدر من الخصوصية والأمان لهم.

وعن البروتوكول العلاجي المستخدم لتطبيق المبادرة، فهو عبارة عن برنامج مكثف يتم استخدامه في المرحلة الأولى من العلاج وهي سحب السموم من الجسم، لتمكين المدمن من الامتناع عن تعاطي المخدرات خلال 7 أيام، باستخدام أدوية وأنظمة غذائية وضعت خصيصًا لتقليل آلام أعراض الانسحاب.

يخضع المرضى خلال فترة علاج الإدمان إلى الرقابة الطبية على مدار الـ 24 ساعة أسبوعيًا، للتأكد من عدم وجود أي معوقات تواجه نجاح البرنامج، إضافة إلى إجراء الفحوصات باستمرار للوقوف على تطورات الحالة الصحية للمرضى.

يعد برنامج سحب السموم في 7 أيام الذي تقوم عليه المبادرة، هو الحل الأمثل لأولئك الذين يرغبون في تخطي تحليل المخدرات خلال فترة قصيرة، وكذلك رجال الأعمال ممن لا يمتلكون وقتًا طويلًا للإقامة داخل مستشفى علاج إدمان.

أهم ما يميز مبادرة «لا إدمان في 7 أيام»، هو علاج الأعراض الانسحابية للمخدرات دون ألم، بالإضافة إلى تجاوز تحليل المخدرات في البول أو الدم، وأيضًا علاج كافة الأضرار الصحية الناتجة عن تعاطي المخدرات، ومنع حدوث مضاعفات مفاجئة تعرض حياة المريض للخطر.

تحول موافقتك على برنامج الـ 7 أيام دون استخدام أدوية علاج الإدمان كمخدر بديل، ومنع الاعتماد الجسدي أو العقلي عليها، لأنك لن تكون على دراية أو تحكم بأسماء جرعات الأدوية بل طاقم التمريض هو المختص بإعطاء الدواء في الوقت المحدد، بالإضافة إلى إشراف الأطباء وسيطرتهم على العملية العلاجية بالكامل.

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يذكر أن مستشفى بريق تتصدر قائمة أفضل مراكز علاج الإدمان في الوطن العربي منذ ما يقرب من 15 عامًا، لتحقيقها أعلى نسب شفاء، واستخدام أحدث أساليب وبرامج العلاج، إلى جانب امتلاك أفضل كوادر طبية، وتوفير خدمة إعادة التأهيل النفسي والسلوكي للمرضى، ضمانًا لتعافيهم الكامل.