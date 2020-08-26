شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يتفقد الأعمال بحديقة المنتزة وشارع عاطف السادات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى اللواء عادل الغضبان ،محافظ بورسعيد، مساء الأربعاء، جولة ميدانية بشارع عاطف السادات بحي الشرق، لتفقد أعمال تطوير الشارع بداية من مسجد السلام بحي الشرق و انتهاء بمنطقة قشلاق السواحل بحي المناخ رافقه الدكتور منصور بكري.

وقام اللواء عادل الغضبان بالمرور علي شلال المياه داخل حديقة المنتزه ذو الروية الثقافية بمناسبة اختيار بورسعيد عاصمة للثقافة ٢٠٢٠ ، و تفقد النافورة الراقصة بحديقة المنتزه بعد الانتهاء من تطويرها واعادة تشغيلها وكذلك أعمال التطوير التي شهدها ميدان اللواء يسري عمارة.

وأوضح محافظ بورسعيد أن شارع عاطف السادات ، قد شهد أعمال تطوير ورفع كفاءة على أعلى مستوى ، شملت إعادة رصف الشارع و زراعة الأشجار وعلى جانبيه ورفع كافة المخلفات والاشغالات الموجودة بالشارع ، ووضع عدد من البرجولات بما يتناسب مع أهمية موقع الشارع والذى يعتبر من الشوارع الحيوية والسياحية بالمحافظة .

وناشد اللواء عادل الغضبان، المواطنين بضرورة الحفاظ على أعمال التطوير والبعد عن السلوكيات المرفوضة ، وعدم وضع اى إشغالات او مخالفات تشوه المظهر الحالي للشارع و منع الكتابة علي الجدران والحفاظ علي البرجولات ، مؤكدا أن لابد من وعى المواطن بجهود الأجهزة التنفيذية والتي تهدف فى المقام الأول لتحقيق الصالح العام للمواطنين وتوفير سبل الراحة للمواطن .