شكرا لقرائتكم خبر عن قطع الكهرباء عن كفر شكر 3 ساعات الجمعة المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت المهندسة آمال بركات، وكيل وزارة الكهرباء بالقليوبية، الأربعاء، قطع التيار الكهربائي عن مركز ومدينة كفر شكر الجمعة المقبل، لعمل صيانة شاملة لمدة 3 ساعات بداية من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة التاسعة صباحا.

وقالت بركات إن عملية الفصل ستتضمن كلا من كفر شكر بالكامل وقرى كفر تصفا والزمرونية والبقاشين واسنيت والشقر والمنشأة الكبري والصرف الصحي 201 والمدينة 1، 2، 3، 4، وذلك لأعمال الصيانة.

وأشارت إلى أنه تم التنبيه على أهم المغذيات المتأثرة، وهي المستشفى المركزى ومركز الشرطة ومجلس مدينة كفر شكر والمشتركين والمخابز، وعمليات المياه ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي والوحدات الصحية بنطاق القرى، موضحة أنه تم التنبيه عليهم لاتخاذ تدابيرهم اللازمة طوال فترة قطع الكهرباء.