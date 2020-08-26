شكرا لقرائتكم خبر عن منظمو رحلات بيئية يعلنون تعليق رحلاتهم اعتراضًا على رفع رسوم «الأنشطة» بالمحميات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في الوقت الذي نفت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، زيادة رسوم التخييم بالمحميات الطبيعية بالمنطقة المركزية ومحميات سيناء والبحر الأحمر، مؤكدة أن وزارة البيئة لم تقم بتغيير قيمة رسوم التخييم بالمحميات منذ سنوات، والقيم المعمول بها صادر بها قرار من السلطة المختصة منذ عام 2017 وهي 50 جنيها للفرد المصري فقط لا غير، علق عدد من منظمى الرحلات والجمعيات الأهلية المهتمة بالعلوم البيئة والاستكشافية رحلاتهم إلى المحميات الطبيعية اعتراضا على رفع رسوم الأنشطة بالمحميات بالمنطقة المركزية والتى وصلت إلى 8 آلاف جنيه بينما ارتفعت رسوم محميات البحر الأحمر وسيناء إلى 12 ألف جنيه.

وقالت نيرمين سامى، مهندسة جيولوجية إنه «على مدار 16 عامًا ماضية حرصنا على نشر الثقافة السياحة البيئية والعلمية والإستكشافية، بين أطياف المجتمع بعد ما كانت المحميات الطبيعية في مصر روادها فقط من المتخصصين في الجيولوجيا والجغرافيا وقاصرة على بعض القلة القليلة من الهواة، وأصبحت مسرحا لجميع التخصصات والفئات والأعمار المهتمة بمثل هذا النوع من السياحة البيئية، وذلك من خلال صور رحلاتنا للمحميات المركزية ومحميات سيناء والبحر الأحمر» .

وفوجئت نيرمين برفع قيمة رسوم التخييم يوم الأحد الماضى ليصل إلى 8 آلاف جنيه لمحميات المنطقة المركزية، فيما وصلت قيمة رسوم محميات البحر الأحمر وسيناء إلى 12 ألف جنيه، وقالت :«بدأ إصدار قرارات بزيادة رسوم التخييم داخل المحميات في عام 2017، ووصلت إلى 50 جنيه بدلا من ١٠ جنيهات، وفرضوا رسوم دخول وادي الريان لمن يعبر فقط من البوابة ليكمل إلى محمية»وادي الحيتان«، وارتضينا بالزيادة في مقابل استكمال نشطتنا وهى عبارة عن رحلات علمية بيئية منظمة بيقودها متخصصون سواء في الجغرافيا أو الجيولوجيا أو الهندسة لنشر ثقافة وعلم الجيولوجيا وتوضيح ماهية المحميات والوعي البيئي ونشر ثقافة وعلم الفلك في المساء».

وتابعت: «في يوم الأحد الماضى ٢٣ تم الإتصال بنا من خلال أحد العاملين بوزارة البيئة، لنحضر اجتماع مع أحد المسئولين بالوزارة لإبلاغنا بقرارات الوزارة الجديدة، وبناء عليه توجهنا جميعا حتي نري ما الأمر، لنتفاجئ بالقرار الصادم بأن المبيت في المحميات أصبح بتصريح قدره ٨٠٠٠ج للمحميات المركزية و١٢٠٠٠ لمحميات سيناء والبحر الأحمر على أن يشمل ٦٠ فرد فقط، ولكل كيان أو مجموعة ٢٠ فردًا فقط».

وتعجب المهندس عصام جودة، رئيس الجمعية المصرية لعلم الفلك، من بيان وزارة البيئة الذي نفت فيه قرار رفع رسوم التخييم بالمحميات الطبيعية، في الوقت الذي رفعت فيه رسوم المحمية تحت مسمى «الأنشطة»، مؤكدًا أنه تم ابلاغهم بهذا القرار الأحد الماضى من جانب الدكتور البيلى حطب أحد مسولى قطاع المحميات الطبيعية، وأن هذا القرار مرفوض وغير صائب تماما لأنه يحول المحميات إلى سلعة بدلا من نشر ثقافة الوعى البيئي.

وتساءل جودة قائلا: "هل هذا هو الدعم الذي تقدمه لنا وزارة البيئة، رغم أننا لا نمارس أي نشاط سوي العلم ونشره، ولا نقوم بتنظيم احتفالات أو مهرجانات؟".

Advertisements

وأكد فاضل أنه تم تعليق أي رحلات للمحميات لحين الرجوع عنه، ونناشد الدكتورة ياسمين فؤاد بالتدخل لمنع رفع رسوم المحميات الطبيعية تحت أي مسمى.