شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للصحافة»: ضرورة البدء في إيجاد حلول للمشاكل المالية في الصحف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار عقدت لجنة المتابعة والاتصال والتوزيع بالهيئة الوطنية للصحافة، اجتماعها الأول الأربعاء، بحضور عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة. وفي بداية الاجتماع، أكد الشوربجي ضرورة البدء في إيجاد حلول جذرية للمشاكل المالية التي تواجه المؤسسات الصحفية القومية. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 97,478

تعافي 66,817

وفيات 5,280

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