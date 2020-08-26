شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يعتمد نتيجة الدور الأول للفرقة الأولى بمراكز الثقافة الإسلامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، نتيجة الدور الأول للفرقة الأولى بمراكز الثقافة الإسلامية للعام الدراسي 2019 / 2020 بالقاهرة، والمديريات الإقليمية، وعددهم 32 مركزا ثقافيا عقدت الامتحانات فيها، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف وعنايتها بنشر الفكر الوسطي المستنير.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن المراكز هى:" القاهرة "مسجد النور " _ القاهرة الجديدة - الجيزة "بين السرايات" -الجيزة "الاستقامة " - القليوبية-الإسكندرية- البحيرة- الغربية - الدقهلية - المنوفية -الشرقية - العاشر من رمضان - كفر الشيخ - دمياط - بورسعيد - الفيوم - بني سويف - المنيا - أسيوط -سوهاج- قنا - الأقصر - أسوان - الإسماعيلية - الوادى الجديد "الخارجة" -الوادى الجديد "الداخلة" - السويس -العريش - الحسنة - بئر العبد - جنوب سيناء - البحر الأحمر ).

Advertisements

ونشرت وزارة الأوقاف عبر موقعها الإلكترونى بالأسماء نتيجة الدور الأول للفرقة الأولى بمراكز الثقافة الإسلامية للعام الدراسي 2019 / 2020 بالقاهرة ، والمديريات الإقليمية.

واعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، في وقت سابق فتح مركزين للثقافة الإسلامية، الأول بمحافظة الإسكندرية، وذلك بمسجد "الكريم" بمساكن الصينية بالهانوفيل العجمي غرب الإسكندرية، والتابع لإدارة الدخيلة والعجمى، والثانى بمحافظة مطروح، وذلك بمسجد "التقوى" التابع لإدارة أوقاف غرب مطروح بوسط مدينة مطروح، ليصبح بذلك عدد مراكز الثقافة الإسلامية (34) مركزا ثقافيا على مستوى الجمهورية.

وقالت الوزارة إن ذلك يأتى فى إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتوعية الشباب بالقضايا الدينية والوطنية.