شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تحذر من صفحة مزورة تنتحل صفة راهب بدير الأنبا توماس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر دير القديس الأنبا توماس السائح، من صفحة مزورة علي صفحات مواقع التواصل الاجتماعى باسم أبونا صمؤيل.

وقالت الكنيسة في بيان اليوم:"ينوه دير الأنبا توماس السائح إلي أن هناك صفحة موجودة علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك باسم أبونا صمؤيل وتستخدم صورة الراهب القمص صمؤيل التوماسي، أحد أباء الدير وهي صفحة مزيفة".

وتابعت الكنيسة:"والراهب القمص صمؤيل التوماسي ليس لدية حساب علي صفحات التواصل الاجتماعي،، وليس له علاقة بهذه الصفحة من قريب أو من بعيد، لذا نرجومن الجميع عدم التعامل مع هذه الصفحة وتوخي الحذر في التعامل مع هذه الصفحات".

يذكر أن دير القديسة دميانة بالبرارى، التابع للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حذر في وقت سابق من أشخاص مجهولين يقومون بالاتصال تليفونيا بالفتيات القبطيات، منهم أمراة تّدعى أنها راهبة بالدير وأن أسمها الراهبة "أغابى" وبصحبتها شخص أخر تقدمه على أنه الراهب ميخائيل، ويحاولان أثناء المكالمة التعرف على الفتاة واستدراجها للتكلم عن أمورها الشخصية

وأكد الدير فى تحذيره، على أن هؤلاء الأشخاص لا ينتمون للدير، ويرجو من جميع أبناء الكنيسة توخى الحذر عند التعامل فى مثل هذه الحالات، والانتباه إلى هذه الأساليب المتلوية التى تنطوى على الاحتيال والخداع.