شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز الخدمات الحكومية المتاحة على منصة مصر الرقمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه تم إطلاق 70 خدمة حكومية رقمية على منصة مصر الرقمية بشكل تجريبى، موضحاً أنه مشروع ضخم لأجهزة الدولة لمنصة مصر الرقمية.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتى"، على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامى أحمد موسى، أنها تضم حزم خدمات بطاقات التموين وما يتعلق بها، بالإضافة إلى خدمات المرور، وكذلك يمكن رفع الدعاوى القضائية بالتعاون مع وزارة العدل من خلال منصة مصر الرقمية بشكل تجريبى.

وأشار إلى أنه من ضمن عمل منصة مصر الرقمية تجديد رخصة القيادة واستخراج البطاقة من المنزل، كما أن الرخصة سيتم إرسالها للمنزل مقابل رسوم، لافتاً إلى أنه تم تخصيص 50 مكتبا على مستوى الجمهورية لتقديم الخدمة المميكنة.

وذكر أنه سيتم تقديم هذه الخدمات من خلال مكاتب الشهر العقارى التابعة لوزارة العدل ومكاتب البريد التابعة لوزارة الاتصالات، كما سيستطيع المواطنين لاحقا الحصول على هذه الخدمات من خلال مراكز الاتصال أو من مكاتب البريد.