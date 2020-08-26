شكرا لقرائتكم خبر عن الشائعات فى تقرير فالصو: 3 آلاف جنيه لمن يبلغ عن سناتر الدروس.. ووزير الأوقاف يصف عبد الله رشدى بـ"المعاق فكريا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع فالصو، التابع لجامعة النهضة، تقريرا لأهم الأخبار الفالصو والشائعات بالمواقع الإخبارية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعى، والتى تم رصدها اليوم الأربعاء 26 أغسطس 2020، والتصدى لها إما بالتكذيب أو التوضيح.

وأفاد موقع فالصو فى تقريره، تداول عدد من مستخدمى موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، منشورا مصحوب بصورة لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، بشأن تصريح قال فيه " عبد الله رشدى معاق فكريا ولا يصلح للعمل بوزارة الأوقاف".

بالبحث عن حقيقة التصريحات المنسوبة لوزير الأوقاف مختار جمعة، تبين أنه لا أساس لها من الصحة، وبمزيد من البحث والتدقيق عن تلك التصريحات تبين أن وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، قال في عام 2017، إنه لا يقبل إطلاقا شق الصف الوطنى أو إحداث فتنة بين أبناء الوطن الواحد سواء مسلم أو مسيحى، مضيفًا: "لو كان هناك تعنت ضد عبد الله رشدى لكانت تمت معاقبته على الأمور الإدارية".



شائعة إهانة وزير الأوقاف لعبدالله رشدى

كما رصد موقع فالصو، محاولة السوشيال ميديا إحداث فتنة والإساءة لأهالى الصعيد، بتداول تصريحات مفبركة عبر منشورا مصحوب بصورة لوزير النقل الفريق كامل الوزير، بشأن تصريح منسوب إليه ويحمل لوجو موقع شهير.

بالبحث عن حقيقة تلك التصريحات المنسوبة إلى وزير النقل كامل الوزير تبين أنها مزيفة وغير حقيقة، وبالبحث فى أى من المواقع الإخبارية، لم نجد هذا التصريح.

وتبين أن كامل الوزير وزير النقل، قال إن محطة رمسيس ليست المقصد النهائي لأهالي الصعيد، لافتا إلى أن ميدان رمسيس والجيزة محطة لتسهيل انتقال الراكب بعد ذلك لوجهته، موضحا أن محطة بشتيل تحت التأسيس سوف تكون محطة عالمية على الطراز الفرعوني، حيث شمالها شارع السودان في المهندسين، وجنوبها محور الزمر، وشرقها شارع 26 يوليو، وغربها محور المطار، كما أن المحطة تشهد مستقبلا مرور المونوريل ومترو الأنفاق، كما انها تحتوى على طرق عديدة إلى جميع المحافظات.



شائعة تصريح كامل الوزير عن أهالى الصعيد

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وفى تقرير الأخبار الفالصو والشائعات، تداولت عدد من الحسابات والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى أرقام خطوط ساخنة فى جميع محافظات مصر ، وكذلك رصد مكافأة مالية قدرها 3 آلاف جنيه من وزارة التعليم لمن يبلغ عن مراكز الدروس الخصوصية.

بالبحث تبين أنه لا صحة لما تردد عن رصد مكافأة 3 آلاف جنيه لمن يبلغ عن سناتر الدروس الخصوصية، كما أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أكد مسبقا عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صرف مكافأة مالية للمواطنين حال إبلاغهم عن مراكز الدروس الخصوصية.

وقال المركز، في تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات والرد عليها، إنه تم التواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لصرف أي مكافآت مالية للمواطنين حال إبلاغهم عن مراكز الدروس الخصوصية، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.



شائعة رصد مكافأة 3 آلاف جنيه لمن يبلغ عن سناتر الدروس الخصوصية

وتضمن تقرير "فالصو"، التابع لجامعة النهضة، تداول السوشيال ميديا لمصحوب بصور ادعي ناشروها أنها تظهر الثروة التي تركها الملياردير الكويتي ناصر الخرافي، تضم صورٍ تتنوع بين نقودٍ وذهب واثاث وسيارات، لكنه بالبحث تبين أنه أيّاً من هذه الصور لا يمتّ بصلة إلى الخرافي.

بمزيد من البحث العكسى من خلال موقع البحث جوجل تبين أن الصورة التي تظهر أموالا مكدسة ملتقطة عام 2016 وتعود لضبط أكثر من ثلاثة ملايين دولار حاول مهربّون نقلها إلى من الولايات المتحدة الأمريكيّة إلى المكسيك ، أما الصورة التي يظهر فيها وعاء فيه مئات الأحجار اللامعة في ما يوحي أنّها من الماس، تبين أنها مجرد أحجار شفافة تستخدم للتزيين وهي معروضة للبيع بحوالي دولارين على أحد مواقع التسوق عبر الانترنت.

أما مجموعة الأحجار اللامعة الموضوعة في علبة ذهبية، فما هي إلا حبوب كريستال تستخدم في التزيين ولا يتعدى سعرها عشرات الدولارات، كما يضم المنشور أيضا صورة لسبائك من الذهب موضوعة على رفوف زرقاء، لكن لا علاقة لها بالخرافي، فهي منشورة على موقع Foursquare، المخصّص لتحديد المواقع، وملتقطة في متحف بنك إنجلترا.