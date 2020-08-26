3 جرائم قتل في الجيزة والإنتربول الدولي يُطارد متهمي "جريمة الفيرمونت".. نشرة الحوادث المسائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاطف مراد:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

-زوج بدرجة قاتل.. خلافات زوجية تنتهي بجثة في العياط

ألقت قوات الأمن بالجيزة، اليوم الأربعاء، القبض على المتهم بقتل زوجته بمركز العياط، جنوب المحافظة.

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-"مات الجدع".. شاب يدفع حياته ثمنًا للدفاع عن شقيقته في الوراق

دفع شاب حياته ثمنا لدفاعه عن شقيقته من عاطل بمنطقة الوراق، شمال محافظة الجيزة.

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-الشرطة تطارد متهمًا بذبح جاره "في نص الشارع".. وشهود: "رفض زواجه من ابنته"

يكثف ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة جهودهم لضبط المتهم بقتل عامل بمركز البدرشين، جنوب المحافظة، اليوم الأربعاء.

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-صُممت لتهريب مخدرات بـ 30 مليون جنيه.. ماذا قدمت الداخلية في 24 ساعة؟(فيديو)

جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال خلال الـ 24 ساعة الماضية، واصلت خلالها تنفيذ الخطة الشاملة التي تتبعها الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد جنبا إلى إحكام السيطرة الأمنية على كافة أنحاء البلاد.

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-بعد 30 واقعة.. ضبط عاطل انتحل صفة ضابط شرطة لابتزاز السيدات في مطروح

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط عاطل انتحل صفة ضابط ومزاولته نشاط إجرامي على موقع التواصل الاجتماعي لاستدراج وابتزاز الفتيات لتحقيق مكاسب مالية.

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-النيابة: 7 من متهمي "جريمة الفيرمونت" غادروا البلاد ونلاحقهم دوليًا

قالت النيابة العامة، إنها اتخذت إجراءات الملاحقة القضائية الدولية للمتهمين الهاربين في واقعة التعدي على فتاة بـ"فندق فيرمونت نَيل سيتي".

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-النيابة: متهم في جريمة فيرمونت متورط في واقعة مماثلة مصورة بالفيديو

قالت النيابة العامة، إن أحد المتهمين في واقعة التعدي على فتاة بـ "فندق فيرمونت نَيل سيتي" متهم في واقعة مماثلة قُدِّم بالتحقيقات مقطع مصوَّر لها

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-تمهيدًا لضبطهم.. الإنتربول الدولي يبحث عن مكان إقامة متهمي فندق الفيرمونت

خاطبت النيابة العامة "إدارة التعاون الدولى، الإنتربول الدولى لتحديد مكان هروب المتهمين فى واقعة فندق الفيرمونت تمهيدا لمخاطبة السلطات المعنية لتسليم المتهمين الهاربين.

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-الوطنية للانتخابات تحيل الناخبين المتخلفين عن التصويت في الشيوخ للنيابة

قرر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، اليوم الأربعاء، بإحالة جميع الناخبين الذين تخلفوا عن التصويت في الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ، إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها.

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-23 سبتمبر الحكم في ١٢ طعنًا لإلغاء رسوب طلاب ثانوية كفر الشيخ بقضية الغش الجماعي

قررت الدائرة السادسة فحص، بالمحكمة الإدارية العليا، حجز ١٢ طعنًا مقامًا من عدد من طلاب مدرسة الشهيد محمد لطفي العشري، والتي طالبوا فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التربية والتعليم بإلغاء امتحاناتهم ورسوبهم الجماعي للعام الدراسي الماضي، للحكم بجلسة 23 سبتمبر المقبل.

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