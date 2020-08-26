محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
تفاصيل جديدة كشفتها التحريات في اتهام عامل بقتل زوجته بمركز العياط جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء.
وتبين أن المتهم سدد طعنتين في الرقبة والبطن لزوجته في منزل أسرتها، بسبب خلافات بينهما.
ترجع تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة إشارة من شرطة النجدة بالعثور على جثة ربة منزل بقرية برنشت.
تحريات العقيد أحمد الوتيدي رئيس قطاع الجنوب، توصلت إلى أن الضحية على خلاف متكرر مع زوجها "أ.ع."، اضطرت معها إلى ترك عش الزوجية والإقامة لدى أسرتها.
وعن الجريمة، سدد الزوج طعنتين نافذتين لضحية أودتا بحياتها وتمكن ضباط مباحث العياط من ضبطه والسلاح المستخدم.
تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر طعنتان في الرقبة والبطن.. عامل يقتل زوجته بمنزل أسرتها بالعياط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.