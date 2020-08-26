طعنتان في الرقبة والبطن.. عامل يقتل زوجته بمنزل أسرتها بالعياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تفاصيل جديدة كشفتها التحريات في اتهام عامل بقتل زوجته بمركز العياط جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء.

وتبين أن المتهم سدد طعنتين في الرقبة والبطن لزوجته في منزل أسرتها، بسبب خلافات بينهما.

ترجع تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة إشارة من شرطة النجدة بالعثور على جثة ربة منزل بقرية برنشت.

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تحريات العقيد أحمد الوتيدي رئيس قطاع الجنوب، توصلت إلى أن الضحية على خلاف متكرر مع زوجها "أ.ع."، اضطرت معها إلى ترك عش الزوجية والإقامة لدى أسرتها.

وعن الجريمة، سدد الزوج طعنتين نافذتين لضحية أودتا بحياتها وتمكن ضباط مباحث العياط من ضبطه والسلاح المستخدم.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.