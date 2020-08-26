بعد 30 واقعة.. ضبط عاطل انتحل صفة ضابط شرطة لابتزاز السيدات في مطروح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط عاطل انتحل صفة ضابط ومزاولته نشاط إجرامي على موقع التواصل الاجتماعي لاستدراج وابتزاز الفتيات لتحقيق مكاسب مالية.

وكشفت التحقيقات أن المتهم له معلومات جنائية، ومقيم بمحافظة البحيرة؛ وانتحل صفة ضابط ومزاولة نشاط إجرامي على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) في مجال استدراج وابتزاز الفتيات لتحقيق مكاسب مالية, مستخدما عدة أسماء مستعارة، وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة مطروح.

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وعُثر بحوزته (هاتف محمول, بفحصه تبين وجود آثار ودلائل على نشاطه الإجرامي – 5 إيصالات لحوالات بريدية بإجمالي مبلغ 24100 جنيه محولة له بريدياً من قٍبل المجني عليهن).

وبمواجهته اعترف بارتكابه 30 واقعة ابتزاز, منهم 4 وقائع قام المجني عليهن بتحرير محاضر بها.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.