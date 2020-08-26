قطار يودي بحياة أم وابنتها في العياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: لقيت ربة منزل وابنتها مصرعهما، صدمهما قطار بمركز العياط، جنوب محافظة الجيزة، اليوم الأربعاء. تلقى اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بمصرع سيدة وابنتها بقرية المتانيا دائرة مركز العياط. وكشفت المعاينة المبدئية عن مصرع سيدة وابنتها صدمهما قطار بمنطقة غير مخصصة لعبور المشاة. تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.

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