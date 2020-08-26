"مات الجدع".. شاب يدفع حياته ثمنًا للدفاع عن شقيقته في الوراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

دفع شاب حياته ثمنا لدفاعه عن شقيقته من عاطل بمنطقة الوراق، شمال محافظة الجيزة.

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، إشارة من شرطة النجدة بوقوع مشاجرة ووجود قتيل بدائرة مركز الوراق.

وكشفت تحريات العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث قطاع الشمال، أن عاطلا سيئ السمعة والسلوك تقدم لخطبة فتاة، لكن طلبه قوبل بالرفض.

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وعن يوم الجريمة، انتهز المتهم سير الفتاة بمفردها بالقرب من مسكنها، فتعرض لها وحاول مضايقتها فنهرته وأخبرت شقيقها لدى عودتها للمنزل.

قرر شقيق الفتاة معاتبة المشكو في حقه مطالبا إياه "ملكش دعوة بأختي" ما أثار حفيظة الأخير، ونشبت مشاجرة بينهما، أشهر على إثرها سلاحًا أبيض من طيات ملابسه وطعنه بمنطقة الرقبة فأرداه قتيلاً.

وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم بمساعدة الأهالي قبل هروبه وتم اقتياده إلى ديوان القسم لسماع أقواله.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.