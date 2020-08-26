عاطل يطعن شابا رفض زواجه من شقيقته في الوراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

تباشر النيابة التحقيقات في واقعة قيام عاطل بطعن شاب في رقبته بسبب خلافات حول الزواج من شقيقة المجني عليه في الوراق.

كان بلاغا تلقته الأجهزة الأمنية أفاد بنشوب مشاجرة ومصاب في منطقة الوراق بالجيزة.

وبالانتقال تبين إصابة شاب عشريني بجرح قطعي في الرقبة، وذلك على أثر مشاجرة مع عاطل.

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وكشفت التحريات الأولية أن المتهم عاطل وسيء السمعة بالمنطقة، وتقدم للزواج من شقيقة المجني عليه، الا أن الأخير رفض ذلك معللا سوء سمعة المتهم.

كما تبين من التحريات، أن المتهم عقب إبلاغه برفضه من أهل الفتاة، قام باستيقافها في الشارع وسألها "انتوا رفضتوني ليه"، إلا أن الفتاة عادت للمنزل وأخبرت شقيقها.

وذهب شقيقها للمتهم يحذره من الاقتراب من شقيقته أو إيقافها مرة أخرى، فنشبت بينهم مشاجرة قام على إثرها المتهم بطعن شقيق الفتاة في الرقبة.

تحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وجدد قاضي المعارضات حبسه على ذمة التحقيقات.