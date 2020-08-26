زوج بدرجة قاتل.. خلافات زوجية تنتهي بجثة في العياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
ألقت قوات الأمن بالجيزة، اليوم الأربعاء، القبض على المتهم بقتل زوجته بمركز العياط، جنوب المحافظة.
تلقى اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، إشارة من مأمور قسم شرطة العياط بالعثور على جثة ربة منزل مقتولة بقرية برنشت.
تحريات العقيد أحمد الوتيدي رئيس قطاع الجنوب، توصلت إلى أن الضحية على خلاف متكرر مع زوجها "أ.ع."، اضطرت معها إلى ترك عش الزوجية والإقامة لدى أسرتها.
وعن الجريمة، سدد الزوج طعنات نافذة للضحية أودت بحياتها. وتمكن ضبط مباحث العياط من ضبطه والسلاح المستخدم.
تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.
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