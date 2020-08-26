تمهيدًا لضبطهم.. الإنتربول الدولي يبحث عن مكان إقامة متهمي فندق الفيرمونت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

خاطبت النيابة العامة "إدارة التعاون الدولى، الإنتربول الدولى لتحديد مكان هروب المتهمين فى واقعة فندق الفيرمونت تمهيدا لمخاطبة السلطات المعنية لتسليم المتهمين الهاربين.

ويعكف فريق الأمن الدولي المشكل من إدارة الإنتربول بوزارة الداخلية في التحقيق بواقعة هروب المتهمين والتي كشفت التحقيقات الأولية هروب المتهمين قبل صدور قرار من النيابة بمنعهم من السفر.

وأكدت تحقيقات قطاع الأمن العام مغادرةُ سبعة من المتهمين -الصادر أمرٌ من «النيابة العامة» بضبطهم وإحضارهم على ذمة الواقعة- إلى خارج البلاد عبر (ميناء القاهرة الجوي)، وذلك بعد استهداف محال إقامتهم والأماكن التي يترددون عليها وإجراء التحريات والكشف عنهم بقاعدة التحركات بالإدارة العامة للجوازات والهجرة.

وأوضحت التحقيقات مغادرة اثنين من المتهمين البلاد بتاريخ ٢٧/٧/٢٠٢٠م، وتبعهم أربعة آخرون في اليوم التالي، ثم غادر آخرهم يوم ٢٩/٧/٢٠٢٠م، حيث إن المتهمين في الواقعة المطروحة قد كشفت التحقيقات عن تمكنهم من مغادرة البلاد قبل تقدم المجني عليها ببلاغها الرسمي إلى «المجلس القومي للمرأة» وإجراء «النيابة العامة» التحقيقات في الواقعة؛ بسبب الترويج لبياناتهم وصورهم بمواقع التواصل الاجتماعي قبل أن تتلقى «النيابة العامة» بلاغَ المجني عليها الذي تقدمت به إلى المجلس المذكور يوم ٤/٨/ ٢٠٢٠م.