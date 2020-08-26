السكة الحديد تكرم العاملين من حملة الماجستير والدكتوراة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

استقبل المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، اليوم الأربعاء، مجموعة من العاملين الحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراة في تخصصات مختلفة لتكريمهم على إنجازهم العلمي، وذلك بحضور بعض قيادات الهيئة.

وأكد المهندس أشرف رسلان، حرصه الدائم على دفع المجتهدين من العاملين بالهيئة دائماً للأمام، مشددا على دعمه الدائم والمستمر للعاملين المتميّزين علميًا وعمليًا، وترسيخًا للمبدأ القائم على أهمية العنصر البشري كمكون أساسي من مكونات الهيئة وأحد عناصرها الرئيسية من عناصر التطوير الشامل الذي تشهده السكة الحديد على مختلف الأصعدة.

يُذكر أن المكرمين اليوم حاصلين على درجات الدكتوراة في الفلسفة والآداب في اللغة العربية، وفي أثر تطبيق عمليات الخصخصة على تحسين مستوى الخدمة، والماجستير في القانون العام، وفي النقل الدولي واللوجستيات، وفي مجال هندسة أمان النقل، وفي الهندسة الكهربائية.

وفي نهاية التكريم، قدّم المهندس أشرف رسلان، شهادات تقدير للعاملين المكرمين، شاكرًا لهم تميّزهم العلمي الذي لم ينل من التزامهم في إتمام أعمالهم على الوجه الأمثل بل كان له الأثر الإيجابي نظرًا لارتباط دراستهم بمجال عملهم، متمنيًا لهم دوام التفوق والتوفيق واستدامة الارتقاء السلوكي والذي بالضرورة مصاحب لكل ارتقاء علمي ومعرفي خاصةً فيما يخص الوظائف الحرجة، معتبرهم واجهة مشرفة للهيئة ونموذج يحتذى به من كافة العاملين بالمرفق.