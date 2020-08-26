غدًا.. الأوقاف: توزيع 14 طن لحوم أضاحٍ بـ4 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أكدت وزارة الأوقاف، أنه في ضوء الإسهام المجتمعي، سيتم غدًا الخميس، توزيع 14 طنا من لحوم الأضاحي على المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية بواقع 4 أطنان لمحافظتي القليوبية والجيزة و3 أطنان لمحافظتي المنوفية وكفرالشيخ للأسبوع الثالث على التوالي.

وقالت الأوقاف، في بيان لها، اليوم الأربعاء، إنه بذلك يصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه لـ312 ألف كجم من اللحوم بمحافظات (القاهرة– الإسكندرية– الجيزة– الفيوم– بني سويف– الغربية– القليوبية– المنيا– أسيوط– سوهاج– الدقهلية– كفرالشيخ- الإسماعيلية– الوادي الجديد– بورسعيد– الشرقية– المنوفية– جنوب سيناء– شمال سيناء– قنا– البحر الأحمر– مطروح– دمياط– أسوان– السويس– الأقصر - البحيرة).

وشددت غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور، أهمها: التعامل باحترام وإنسانية أثناء عملية التوزيع على الأولى بالرعاية، فهذا حقهم على المجتمع، ولا منة لأحد فيه، بل الفضل كله لله.

وحذرت الوزرة، من تصوير أي أحد عند التوزيع، مؤكدة أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.