مصر | التحقيقات تكشف مفاجأة في مقتل شاب بالوراق

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 26 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر التحقيقات تكشف مفاجأة في مقتل شاب بالوراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحقيقات النيابة العامة، بشمال الجيزة، عن تفاصيل واقعة مقتل عاطل على يد شاب وتسديد طعنات بمنطقة الوراق، أن المجني عليه بلطجى وكان تقدم لخطبة إحدى الفتيات فى منطقته، فقرر أن يتقدم لأسرتها للزواج منها، وبالفعل أخذ البلطجى والدته وذهب بها إلى منزل أسرة الفتاة، وطلب من أسرتها الزواج منها.

وافادت التحقيقات، أنه عندما علم شقيق الفتاة بأن هذا الشاب تقدم لخطبتها رفض، مبررًا ذلك بأنه سيئ السمعة، ويقوم بأعمال البلطجة على الأهالى بالمنطقة، وبالفعل بلغت أسرة الفتاة الشاب بعدم الموافقة على الزواج من نجلتهم، وأراد البلطجى أن يعلم سبب الرفض، فانتظر سير الفتاة بمفردها واعترض طريقها ووبخها بالكلام، فذهبت الفتاه تروى لأسرتها وحكت لهم ما حدث، فجن جنون شقيقها وذهب للتشاجر مع الشاب المتهم وتحذيره من الاقتراب من شقيقته مره أخرى، فتطور الشجار بينهما إلى تشابك بالأيدى، حاولت الأهالى التدخل لفض النزاع، ولكن استهل الشاب المتهم مطواة وطعن بها المجنى.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الوراق بنشوب مشاجرة بين شخصين وإصابة أحدهما بطعنة فى الرقبة، على الفور تم تشكيل قوة من مباحث القسم، وبالانتقال لمكان الحادث تبين إصابة شاب يدعى محمود.ا.ا، ٢٧ عاما، موظف، مصاب بجرح فى الرقبة.

وبعمل التحريات تبين نشوب مشاجرة بين المجنى عليه والمتهم بسبب اعتراض طريق شقيقته بعدما رفضوا زواجها منه، تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة

شاهد عيان عن جريمة "جزار الهرم": "شاهدت المتهم الخميس.. والأهالي تركت العمارة"

قال شاهد عيان يدعى "محمد" أحد الجيران بعقار واقعة مقتل السيدة "أمنية فتحي" على يد زوجها وتقطيع أشلاء جسدها والاحتفاظ بها داخل ثلاجة "ديب فريزر"، أن الزوج وعائلتة من الفيوم، متابعا "أن كاميرات المراقبة لمحله الخاص رصدت الزوج أخر مرة الساعة ٩ صباحا من يوم الخميس وبعد ساعات عاد مرة اخرى".

وأضاف أحد الجيران في حديثه إلى "الخليج 365"، أن بعد يوم الخميس لم اشاهدة مرة آخرى، موضحا أن الزوج والمجني عليها معروفين بحسن اخلاقهما، ولا يسمع أي مشاكل افتعلها الزوج كما يقال، فيما تفاجئ أمس بالواقعة

وأشار الجار، أنه بعد الواقعة ترك أهالي العقار العمارة خوفا من الواقعة وأحداثها.

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وقال "أحمد" حارس العقار، إنه كان يجلس أمس بغرفته وفجاة سمع صراخ من الشقة في الطابق الثالث بالهرم، على أثر ذلك ذهب إليهم ووجد أن أسرة المجني عليها قامت بالخبط على باب الشقة لم يرد أحد فقاموا بتكسير الباب وبدخولهم عثروا على آثار دماء بغرفة النوم بالشقة وبعثرة كبيرة بمحتويات الشقة.

وأضاف حارس العقار إلى "الخليج 365"، أنه بدخول أسرة المجني عليهم انتابهم الفزع، وبالبحث عن نجلتهم وجدوها مقطعة أشلاء بديب الفريزر داخل غرفة النوم.

وأشار حارس العقار، أنه شاهد الزوج ويدعى "محمود" يوم الخميس الماضي، حيث خرج وعاد بعد ساعات قليلة، مشيرا أن الزوجين يقطنان بالشقة وهي تمليك منذ ٣ سنوات

وأفاد مصدر مطلع على التحقيقات في واقعة مقتل ربة منزل وتقطيع أشلاء جسدها والاحتفاظ بها داخل ثلاجة ديب فريزر، أن المتهم ويعمل "جزار" استخدم حوالي ٣ سكاكين في قتل زوجته، مشيرا أنه استغرق في ارتكاب الواقعة من ٤ ساعات ل ٥ ساعات.

وأفادت تحقيقات النيابة، أن المجني عليها كانت تركت المنزل منذ أيام لخلافات زوجته وذهبت لمنزل أسرتها، فذهب الزوج لمصالحتها وعودتها لمنزل الزوجية، وبالفعل عادت الزوجة برفقه زوجها ولكن تركوا أطفالهما عند الجدة، لرغبة الزوج في مصالحتها.

وأفادت التحقيقات، أن حاولت أسرة المجني عليها الاتصال بها بعدما ذهبا الزوجان لشقتهما بعد ٣ أيام وتم غلق هواتفهما، للاطمئنان عليهم، ولكن دون فائدة، فقررا أسرة المجني عليها الذهاب اليهما، لجلب ملابس للاطفال، وعند وصولهما للشقة لم يجدوا أحد، فاعتقدوا انهم سافروا لقضاء يومين بعيدا عن المنزل، ولكن اشتموا رائحة كريهة تنبعث من غرفة النوم.

وأمرت النيابة العامة، بالتحفظ على كاميرات المراقبة في واقعة مقتل ربة منزل وتقطيع جثتها إلى أشلاء والاحتفاظ بها داخل ثلاجة بمنطقة الهرم.

فيما أمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية، لمعاينة للشقة التى شهدت مقتل ربة منزل، وتم التحفظ على عينات من الدماء، بالإضافة إلى رفع البصمات، لمضاهاتها ببصمات الزوج الذى كشفت التحريات الاولية عن اتهامه.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن والدة المجني عليها اكتشفت الجريمة، نتيجة اختفاء نجلتها لمدة يومين، وعلى اثر ذلك ذهبت لشقتها للاطمئنان عليها، فوجدتها مقطعه اشلاء داخل الثلاجة، وأضافت التحقيقات، أن الزوج يعمل جزارا وراء ارتكاب الواقعة لاختفائه في ظروف غامضة تزامنا مع اكتشاف الجريمة.