أخبار مصر | إنهاء تكليف مساعد وزيرة الصحة لشئون التعليم الطبي: لم يقدم خططا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 26 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر إنهاء تكليف مساعد وزيرة الصحة لشئون التعليم الطبي: لم يقدم خططا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قرار رقم 561 لسنة 2020 بإنهاء تكليف الدكتور وائل يحي يوسف، مساعد وزيرة الصحة والسكان لشئون التعليم الطبي، والذى كان يعمل مديرا لمستشفى دار الشفاء، وذلك لتقصيره فى مهام عمله، حيث لم يقم طوال فترة عمله بوضع أى خطط من شأنها النهوض بالمنظومة التعليمية الطبية بالوزارة، الأمر الذى استدعى إنهاء تكليفه.

كما أصدرت أيضا القرار رقم 562 لسنة 2020 بتكليف الدكتور إيهاب أحمد كمال، من العاملين بالمركز القومى بالبحوث، بديلا عنه.

وتقوم وزارة الصحة والسكان بصفة دورية بتقييم أداء القيادات بالوزارة للتأكد من قيامهم بأداء واجبهم بما ينعكس على مصلحة المريض المصري.

وفي سياق آخر أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 900 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 67717 حالة حتى اليوم.

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وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 141 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 97619 حالة من ضمنهم 67717 حالة تم شفاؤها، و5298 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.