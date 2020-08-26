أخبار مصر | نائب رئيس محكمة النقض يشارك في المقابلات الشخصية لبرنامج تأهيل التنفيذيين

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 26 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر نائب رئيس محكمة النقض يشارك في المقابلات الشخصية لبرنامج تأهيل التنفيذيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك المستشار عادل عمارة نائب رئيس محكمة النقض، في اليوم الثالث من لجان المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، والتي بدأت منذ يوم السبت الماضي والمقرر أن تنتهي اليوم الأربعاء، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

أكد المستشار عادل عمارة أن قواعد الاختيار في الأكاديمية تتميز بالموضوعية والنزاهة والشفافية مع مراعاة التمثيل الجغرافي، كما يرى أن الاختبارات التي يخضع لها المتقدمين ببرامج الأكاديمية وخاصةً البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، تؤهلهم للتفاعل مع محتوى البرامج، وتشمل الاختبارات الجزء النفسي واللغة والسمات الشخصية.

وأعرب عن سعادته بالمشاركة في تقييم المتقدمين في لجان المرحلة الأخيرة قائلًا: "وإن شاء الله سيتم اختيار أفضل العناصر التي ستخدم البلد وتقوده وتنهض به على المستوى الإداري"، خاتمًا حديثه بنصحية للشباب حيث أن الشباب هم مستقبل الأمة وأن الأمم تنهض بشبابها قائلًا "على كل شاب أن يطور من نفسه بالعلم ويطلع على كل وسائل التطور التكنولوجي لإكتساب المهارات اللازمة".

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الجدير بالذكر أن البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة يهدف إلى بناء كوادر ذي كفاءة عالية للدولة، قادرة على فهم واستخدام الآليات الحديثة في رسم السياسات وإدارة عملية اتخاذ القرار وتطبيق نمط تفكير حديث متماشيًا مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية الناجحة مما يجعلهم قادرين على تبوأ المناصب القيادية المختلفة، وقد تم تخريج 190 متدرب في الدفعة الأولى في شهر يناير 2018، وحاليًا تضم الدفعة الثانية 79 متدرب.

عن الأكاديمية الوطنية للتدريب:

أنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.