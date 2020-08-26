أخبار مصر | 'الوطنية للصحافة': تلقينا 55 شكوى ورقية وإلكترونية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 26 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر 'الوطنية للصحافة': تلقينا 55 شكوى ورقية وإلكترونية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت لجنة الشكاوى بالهيئة الوطنية للصحافة اجتماعها الأول بكامل أعضائها بحضور المهندس عبدالصادق الشوربجى رئيس الهيئة، وفي بداية الاجتماع أكد رئيس الهيئة على ضرورة التحقيق في جميع الشكاوى المقدمة للهيئة والتعامل معها بكل جدية بما يخدم المصلحة العامة للصحافة القومية.

وقال إن الهدف في تشكيل اللجان المتنوعة بالهيئة هو مساعدة المؤسسات الصحفية على تطوير الأداء والارتقاء بالمستوى المهني ليتماشى مع مرحلة التطوير التي ستشهدها المؤسسات الصحفية على كافة المستويات.

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وقال وليد عبد العزيز رئيس لجنة الشكاوى، إن الهيئة تلقت حتى الأن 27 شكوى ورقية و 28 شكوى الكترونية وتم حل أكثر من 50 % منها وجارى بحث الشكاوى الأخرى.

وأكد أنه سيتم وضع ضوابط جديدة لتقديم الشكاوى لسرعة وصولها إلى الهيئة والتحقق منها وذلك من خلال البريد الإلكتروني الخاص بالهيئة.

وقد حضر الاجتماع الأستاذ أسامة أبو باشا عضو الهيئة الوطنية للصحافة وكل من محمد عبد الله ومحسن الميرى أعضاء اللجنة.