أخبار مصر | وزارة الإعلام تشارك في وضع استراتيجية متكاملة للطفولة المبكرة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 26 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر وزارة الإعلام تشارك في وضع استراتيجية متكاملة للطفولة المبكرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت وزارة الدولة للإعلام، برئاسة أسامة هيكل، اجتماعًا مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، بمقر المجلس.

واتفق الطرفان خلال الاجتماع على التعاون في وضع استراتيجية متكاملة للطفولة المبكرة، ومن المقرر عمل مجموعة من ورش العمل بين الجهات المشاركة من آجل وضع خطوات وآليات تنفيذ الإستراتيجية .

ويشارك في وضع تلك الاستراتيجية الوزارات والجهات الآتية ( وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة الصحة والسكان، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وزارة الثقافة، المعهد القومي للتغذية، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء).

تم عَقْد الاجتماع برئاسة الدكتورة سمية الألفي، رئيس الإدارة المركزية التخطيط والمتابعة بالمركز القومي للطفولة والأمومة، وبحضور إيناس منصور، مدير عام المكتب الفني والاتصال السياسي بوزارة الدولة للإعلام، محمد محمود النمر، المكتب الفني والاتصال السياسي بوزارة الدولة للإعلام، والدكتورة جيهان فؤاد أحمد حسن بالمعهد القومي للتغذية، الأستاذة نهى خيري بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.