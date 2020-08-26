أخبار مصر | اليوم الخامس.. توافد 162 طالبا على معامل التنسيق بجامعة عين شمس

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 26 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر اليوم الخامس.. توافد 162 طالبا على معامل التنسيق بجامعة عين شمس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد اليوم الخامس من أيام المرحلة الاولي لتنسيق القبول بالجامعات إقبال متوسط من طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم للالتحاق بالجامعات المصرية في مكاتب التنسيق الالكتروني بجامعة عين شمس والتى تنتهج هذا العام حزمة من الاجراءات الوقائية؛ لضمان سلامة الطلاب وزويهم تحت رعاية محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

واستقبلت معامل التنسيق الالكتروني بجامعة عين شمس اليوم ما يقرب من 162 طالبا وطالبة، فتوافد 64 طالب وطالبة على معامل التنسيق الالكتروني بكلية الآداب، و42 طالب وطالبة على معامل كلية الهندسة. بينما توافد ما يقرب من 26 طالب وطالبة على كلية الحاسبات والمعلومات لتسجيل رغباتهم عبر معاملها، وفى كلية البنات استقبلت معامل التنسيق الالكتروني بها 17 طالب وطالبة، فيما توافد 13طالب وطالبة على معامل كلية الزراعة.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أعلنت صباح اليوم عن مد فترة تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولي الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة المصرية حتى الساعة السابعة مساءً غد الخميس؛ لاتاحة الفرصة امام الطلاب الذين لم يتقدموا لتسجيل رغباتهم من خلال موقع التنسيق الالكتروني.

بالإضافة إلي إتاحة الفرصة امام الطلاب الذين حصلوا علي زيادة درجات نتيجة التظلمات التي تقدموا بها لإعادة تصحيح بعض المواد لتسجيل رغباتهم، ولمنح باقي الطلاب إمكانية تعديل رغباتهم حتى الموعد المحدد لغلق الموقع لإتمام عملية المراجعة والتوزيع ومن ثم إعلان النتائج.