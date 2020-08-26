أخبار مصر | جامعات سوهاج وحلوان والإسكندرية يتقاسمون ميداليات مسابقة الأسرة النشيطة بالدورة الإلكترونية الأولى

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 26 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر جامعات سوهاج وحلوان والإسكندرية يتقاسمون ميداليات مسابقة الأسرة النشيطة بالدورة الإلكترونية الأولى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فازت أسرة الطالب محمد أبو زيد ممثل جامعة سوهاج بالمركز الأول في مسابقة الأسرة الرياضية النشيطة التي ينظمها الاتحاد الرياضي المصري للجامعات بالتعاون مع الاتحاد المصرى للرياضة للجميع، وذلك ضمن منافسات الدورة الرياضية الالكترونية الأولى لطلاب الجامعات والمعاهد العليا، وحققت أسرة عبد الرحمن خالد من جامعة حلون المركز الثاني في المسابقة ذاتها، في حين حصدت أسرة أحمد حمدي من جامعة حلوان المركز الثالث.



وفي منافسات الطالبات توجت أسرة مروة الهضيبي من الاكاديمية العربية بالمركز الأول، وحصلت أسرة رضوى عبد الفتاح من جامعة الإسكندرية على المركز الثاني، بينما فازت أسرة بريهان علي من جامعة الإسكندرية على المركز الثالث.



أما على مستوى منافسات الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة فقد جاءت أسرة اسلام عبد الرحمن من جامعة سوهاج في المركز الأول، وأسرة أحمد عثمان ممثل جامعة حلوان في المركز الثاني، بينما حلت أسرة مريم رفاعي من جامعة حلوان ثالثًا.



وكشف الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، عن السماح لمشاركة أكبر عدد من أفراد أسر المتسابقين لممارسة النشاط البدني، بغض النظر عن أعمارهم لنشر الوعي بمفهوم النشاط البدني، وتنمية القدرات البدنية والحركية والصحية والعقلية لأفراد الأسرة. وكشف الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، عن السماح لمشاركة أكبر عدد من أفراد أسر المتسابقين لممارسة النشاط البدني، بغض النظر عن أعمارهم لنشر الوعي بمفهوم النشاط البدني، وتنمية القدرات البدنية والحركية والصحية والعقلية لأفراد الأسرة. وأكد الدكتور هشام الجيوشي سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات، إلى أن مسابقة الأسرة النشيطة تضمنت تقديم أفراد الأسرة مجموعة من التمرينات الرياضية النشيطة لتنمية اللياقة البدنية، والحفاظ علي الصحة، وتقوية المناعة لأفراد الأسرة وإستغلال أوقات الفراغ بطريقة مفيدة بعيدا عن المنافسات.



كما أشار بهاء مختار رئيس قطاع البطولة والمنافسات بالاتحاد الرياضى للجامعات إلى أن المسابقة استمرت لمدة أسبوع وشارك فيها ٢١ أسرة من أسر الطلاب يمثلون ٨ جامعات، وكانت الأنشطة والتمرينات التي قدموها إختيارية ذات طابع ترويحي وليست إجبارية.