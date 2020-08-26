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شكرا لقرائتكم خبر عن خلال تفقد تجربة للري بالتنقيج.. «الهجان»: الدوله تتجه للترشيد في استخدام المياه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، إن الدولة تتوجه نحو الترشيد في استخدام المياه وتطبيق أساليب الري الحديثة على مستوى الجمهورية، لتحقيق محاور إستراتيجية إدارة الموارد المائية والري في مصر في ظل محدودية الموارد المائية وزيادة الطلب على المياه.
جاء ذلك خلال تفقده تجربة أحد المزارعين للتحول من الري بالغمر للري بالتنقيط وإعادة استخدام مياه الصرف المغطى بمزرعة عنب وموالح بمنطقة منشأة بنها «عزبة زكي» على مساحة 200 فدان، والذي يساهم هذا النموذج في ترشيد وإعادة استخدام المياه وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية بمركز ومدينة بنها.
واستمع محافظ القليوبية من مهندس المزرعة عن آلية عمل الري بالتنقيط ومدي ما يحققه من استفادة في زيادة إنتاجية المحصول بشكل كبير عن مثيلتها بالري بالغمر.
وأشاد المحافظ بهذه التجربة وأكد أنها خطوة نحو تحقيق التنمية الزراعية الشاملة عن طريق الترشيد في استخدام المياه واستغلال مساحات الأراضي.
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