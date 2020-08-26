شكرا لقرائتكم خبر عن التحفظ علي 29 برميلا و4680 عبوة مواد لاصقة منتهية الصلاحية في مخزن بالإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت إدارة تموين برج العرب في الإسكندرية، الأربعاء، حملة تموينية في إطار تشديد الرقابة على الأسواق و المحلات التجارية والمخازن لمحاربة السلع المجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية.

ونجحت الحملة التي تم تسييرها برئاسة حماده جودة، مدير الإدارة، بالاشتراك مع مباحث تموين برج العرب، في ضبط مخزن بدون ترخيص لتعبئة وإعادة وتدوير المواد اللاصقة الخاصة بأعمال السباكة بعد انتهاء صلاحيتها وعرضها في السوق مرة أخرى، وتم التحفظ على 480 عبوة حجم العبوة 237 مللى منتهية الصلاحية و4200 عبوة فارغة، وتم تفريغ محتوياتها لتعبئتها مرة أخرى بصلاحيه جديدة، وتبين أنها منتهية الصلاحية من حيث البيانات المدونة على العبوة.

كما تحفظت الحملة على 4 براميل زنة البرميل الواحد 200 كجم، به محتويات العبوات الفارغة و25 برميلا زنة البرميل الواحد 150 كجم منتهية الصلاحية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات وتولت النيابة التحقيق.

تموين الإسكندرية يضبط مخزن تعبئة مواد لاصقة مجهولة المصدر

تموبن الإسكندرية تضبط مخزن للمواد اللاصقة مجهولة المصدر

تموبن الإسكندرية تضبط مخزن للمواد اللاصقة مجهولة المصدر

تموين الإسكندرية يضبط مخزن تعبئة مواد لاصقة مجهولة المصدر

تموبن الإسكندرية تضبط مخزن للمواد اللاصقة مجهولة المصدر

تموين الإسكندرية يضبط مخزن تعبئة مواد لاصقة مجهولة المصدر

تموين الإسكندرية يضبط مخزن تعبئة مواد لاصقة مجهولة المصدر

تموبن الإسكندرية تضبط مخزن للمواد اللاصقة مجهولة المصدر

تموين الإسكندرية يضبط مخزن تعبئة مواد لاصقة مجهولة المصدر

تموين الإسكندرية يضبط مخزن تعبئة مواد لاصقة مجهولة المصدر

تموين الإسكندرية يضبط مخزن تعبئة مواد لاصقة مجهولة المصدر

تموين الإسكندرية يضبط مخزن تعبئة مواد لاصقة مجهولة المصدر