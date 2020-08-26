شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح 12 معملا بحثيا بتكلفة 4.6 مليون جنيه في «علوم الإسكندرية» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية، يرافقه الدكتور علاء رمضان، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الأربعاء، مبنى المعامل بكلية العلوم، ومعمل الحاسب الآلى، ووحدة الميكرسكوب الالكترونى الماسح.

وقالت الدكتورة أمانى إسماعيل، عميد الكلية، إن مبنى المعامل مكون من 12 معمل بحثى يضم 3 معامل متميزة وهى (مركز المشاهدات الأرضية وعلوم البيانات بالتعاون مع جامعة تشابمان الأمريكية، معمل الطحالب الضارة بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية، مركز الحاسبات الكمية بالتعاون مع جامعة وارسو بولندا.

وأوضحت أن معمل الحاسب الآلى يخدم كلية الحاسبات وطلاب كلية العلوم ويتم إستخدامه فى تعيين نسبة الاقتباس للأبحاث لمقررات ربيع 2020 بينما وحدة الميكروسكوب الالكترونى الماسح تأتى ضمن مشروع تطوير المعامل بتكلفة ٤.٦ مليون جنيه.

حضر الافتتاح الدكتور عصام خميس نائب وزير التعليم العالى السابق والدكتور سعيد علام عميد كلية الهندسة، والسادة وكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

افتتاح ١٢ معمل بحثي بتكلفة ٤.٦ مليون جنيه في جامعة الإسكندرية

افتتاح ١٢ معمل بحثي بتكلفة ٤.٦ مليون جنيه في جامعة الإسكندرية

افتتاح ١٢ معمل بحثي بتكلفة ٤.٦ مليون جنيه في جامعة الإسكندرية

افتتاح ١٢ معمل بحثي بتكلفة ٤.٦ مليون جنيه في جامعة الإسكندرية

افتتاح ١٢ معمل بحثي بتكلفة ٤.٦ مليون جنيه في جامعة الإسكندرية

افتتاح ١٢ معمل بحثي بتكلفة ٤.٦ مليون جنيه في جامعة الإسكندرية

افتتاح ١٢ معمل بحثي بتكلفة ٤.٦ مليون جنيه في جامعة الإسكندرية