شكرا لقرائتكم خبر عن كلية اللاهوت الأسقفية: مد تلقي طلبات الالتحاق للعام ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ حتى ٣١ أغسطس الجارى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت كلية اللاهوت الأسقفية مد تلقى طلبات الراغبين فى الالتحاق بالكلية للعام الأكاديمى 2020 / 2021 حتى الـ31 من أغسطس الجارى.

وقال المطران منير أنيس حنا رئيس أساقفة الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الانجليكانية ان الكلية وضعت عدة شروط للالتحاق أهمها المعيار الروحى إذ ينبغى على مقدم الطلب أن يكون قادرًا على إظهار الالتزام الروحى بالإضافة إلى المعيار الأكاديمى الذى يتمثل فى المهارات اللاهوتية في الكتابة والمناقشة الشفهية من أجل مواصلة الدراسة وأن يتمتع المتقدم بالمعايير الخدمية مثل مواهب القيادة، والتعليم، والإعداد، والرعاية.

وأضاف المطران سامى فوزى عميد كلية اللاهوت - فى بيان له - نقبل المتقدمين من أي خلفية طائفية أو لاهوتية مهما تكن على أن تكون لديه الرغبة في العبادة والدراسة والحياة كجزء من مجتمع الكلية بحسب التقليد الأسقفي مشيرا إلى المعايير المالية والتى تتضمن قدرة الطالب على سداد مصاريف الدراسة ( 2000 جنيه مصرى سنويا)

الجدير بالذكر أن كلية اللاهوت الأسقفية تهدف الي تدريب الخدام العلمانيين والمرشحين للكهنوت من أجل خدمة الكنيسة.

كلية اللاهوت الاسقفية (AST) هي مشروع استراتيجي لأقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى مصر، تأسست عام 2005. بلغ عدد الملتحقين لأكثر من 130 طالب وطالبة

من خلفيات متنوعة يدرسون اللاهوت باللغة العربية في المرحلة الجامعية، إما على درجة الدبلوم لمدة عامين أو على درجة البكالوريوس لمدة 4 سنوات، في الحرم الجامعي في فروع القاهرة والإسكندرية والمنيا.

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