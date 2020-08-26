شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادًا للموسم الجديد.. تفعيل «العليا للسياحة» و«تسويق السياحة الثقافية» بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إنه سيجري اتخاذ حزمة من الإجراءات العاجلة والمستقبلية لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لمدينة أسوان، وباقي مدن المحافظة من أبرزها تفعيل قرار اللجنة العليا للسياحة مع دورية إنعقاده كل شهر، وأيضًا تشكيل لجنة لتسويق السياحة الثقافية للإعداد الجيد لمشاركة أسوان في البورصات العالمية بجناح متميز يظهر المقومات السياحية والتنوع الفريد في المنتج السياحي، بجانب إنشاء موقع إلكتروني للخدمات السياحية بمختلف اللغات وتصميم الهوية البصرية للمدينة، بالإضافة إلى تخصيص مراسي سياحية لرحلات الفلوكة النيلية مقابل رسوم يتم تحديدها بعد الإنتهاء من تأهيل ورفع كفاءة هذه المراسي.

وأضاف «عطية» خلال الاجتماع الموسع مع مسئولى الكيانات السياحية والجهات المختصة المختلفة لتبادل الأفكار والرؤى للاستمرار في التطوير مع تلافى كافة السلبيات من أجل النهوض بالقطاع السياحي وإعادة أسوان لمكانتها الطبيعية على خريطة السياحة الدولية.

وعقب إستماعه لمقترحات ومطالب الكيانات السياحية.، لافتاً إلى أنه سيتم تركيب لوحات استرشادية بالشوارع والطرق الرئيسية بالتعاون مع مديرية الأمن وأيضاً إنشاء جراجات متحركة، وضبط حركة وتشغيل عربات الميكروباص والتاكسى والحنطور بتحديد خطوط سير لها وترقيمها، وهو الذي سيتوازى مع تفريغ مدينة أسوان تدريجياً من عربات الكبود ومنع حركة عربات التوك توك في الشوارع والطرق الرئيسيّة.

وكشف أشرف عطية عن أنه سيتم تشكيل لجنة للإنضباط تقوم مهامها على الحد من الظواهر السلبية والمخالفات في الشارع الأسوانى من خلال إكتشافها وضبطها ثم إتخاذ الإجراءات الرادعة حيالها والإعلان عنها على الصفحة الرسمية للمحافظة، مؤكدًا أن المحافظة تسابق الزمن لإنهاء مشروعات التطوير والتجميل بالسوق السياحى وميدان المحطة وحديقة درّة النيل، كما تمت تغطية 90% من مدينة أسوان بكاميرات المراقبة، بجانب أعمال الرصف في طرق السادات وخان أسوان ومطلع الصداقة ثم يعقبه العمل في شارع الفنادق وطريق السماد، بالإضافة إلى طرح المرحلة الأولى من الطريق البديل للسادات بطول 2 كم وبتكلفة 3 ملايين جنيه، من إجمالي حوالي 5 كم، فضلاً عن بدء العمل في ازدواج 125 كم من الطريق الصحراوي الغربي بداية من أسوان وحتى إدفو بتكلفة تقديرية 750 مليون جنيه، ومخطط الإنتهاء منه في يونيو 2021.