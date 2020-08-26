شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الحكومة: الري الحديث يساعد في توفير الأسمدة والمياه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن تبطين الترع يضمن أن المياه ستصل لنهاية الترع، ما ينهي مشاكل الفلاحين، ونستهدف الانتهاء من 1000 كيلو متر كل 3 شهور من تبطين الترع.

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، أن الري الحديث يساعد في توفير الأسمدة والمياه، ويساعد في توفير جودة عالية للمحاصيل وزيادة الإنتاجية، مشيرًا إلى أنه يساهم في توفير كميات كبيرة من المياه ووجود المحاصيل.

واختتم تصريحاته، أن الدولة تبذل مجهودًا للحفاظ على سواحلنا وشواطئنا في ظل التغيرات المناخية، وتم تنفيذ العديد من المشروعات لحماية الشواطئ بتكلفة تقدر 3.1 مليار جنيه.