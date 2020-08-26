شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يستقبل نائب رئيس المقاولون العرب فى مكتبه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

إستقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمكتبه المهندس حسام الدين إمام، نائب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب ، وذلك بحضور الدكتور دينا عثمان نائب محافظ مطروح واللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام.

ناقشة اللقاء أوجه التعاون بين محافظة مطروح وشركة المقاولون العرب فى عدد من مشروعات التنمية بالمحافظة ، وجهود الشركة بخاصة بمدينة العلمين الجديدة وعدد من المشروعات الأخرى ، كما وجه نائب رئيس مجلس المقاولون العرب الشكر لمحافظ مطروح على تذليل العقبات مع استعداد الشركة الدائم لدعم وتنفيذ المشروعات ، مشيدا بما يتم على ارض مطروح من مشروعات قومية و بنية تحتية وخدمية ترتقى بمحافظة مطروح الواعدة .

وفى نهاية اللقاء أهدى المهندس حسام الدين إمام نائب رئيس مجلس ادارة شركة المقاولون العرب درع الشركة للواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح واللواء أشرف ابراهيم السكرتير العام تقديرا لجهود المحافظة وتعاونها مع الشركة من أجل تذليل العقبات.