شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان اليوناني يصوت الخميس بشأن اتفاق ترسيم الحدود مع مصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أجل البرلمان اليوناني إجراء التصويت بالأسماء حول المصادقة على اتفاقات ترسيم الحدود البحرية بين اليونان وإيطاليا ومصر إلى غد الخميس.
وقال البرلمان اليوناني، في بيان، إن هيئته الرئاسية قررت إجراء التصويت بالأسماء الخميس، موضحا أنه من المخطط أن يدلي 60 نائبا من أصل 300 كل ساعة.
ومن المخطط أن يحظى اتفاقا اليونان مع إيطاليا ومصر بدعم الحزب الحاكم «الديمقراطية الجديدة» الذي يشغل أعضاؤه 158 مقعدا في البرلمان.
ووقعت اليونان اتفاق ترسيم الحدود مع إيطاليا يوم 9 يونيو، وأبرمت وثيقة مماثلة مع مصر يوم 6 أغسطس، وصادق البرلمان المصري عليها.
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