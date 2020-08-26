شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار بأكاديمية ناصر يفضح قطر بعد تمويلها للعمليات الإرهابية تلبية للغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء محمد الغبارى، أحد أبطال حرب أكتوبر والمستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، مدير كلية ‏الدفاع الوطنى الأسبق، إن أي استعمار يذهب إلى الاستفادة من الدول ماديًا فإذا كان الاستعمار سيجعل المستعمر يخسر فلماذا سيذهب إليها؟

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد مصطفى شردى ببرنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة: الحرب الجيل الأول كانت بالقوس والسيف والنبلة أما حرب الجيل الثانى كانت بالبندقية والمدفع، أما الجيل الثالث فلم يعد استخدام القوى العسكرية وهو حصار القوة العسكرية وبعد حرب أكتوبر بدأ الجيل الرابع، والفكرة طرحت في الكنيست وهى الحرب بالوكالة، وكان لابد من وجود حل وبدأت في دراساتها وكان الهدف منها العمل على تفتيت العرب إلى أبعد مدى تقنية الجيس الإسرائيلي تكون الأعلى في المنطقة.

وتابع: بدأت أيضًا الدراسات الاجتماعية والبحث عن انقسامات في المجتمع وبدأوا تطبيق ذلك في العراق أما في أفغانستان وطالبان كانت بداية تخليق فكرة الإرهاب، ولكن في إسرائيل بدأت زرع الفتنة والعنصرية في المجتمع لتنتقل إلى الجيش، في 2003 وكنا نبحث عن معركة في العراق ولكن كانت الحرب النفسية شديدة جدًا والشيعة كانت متعصبة جدا فماذا تفعل أمريكا استعانت بما صنعته سابقًا ما سمى بالجماعات الجهادية.

وأكمل: قطر بدأت تدخل مع الغرب لتمويل العمليات الإرهابية تلبية لرغبة الغرب بهدف الظهور وكأنها دولة كبرى، وبدأ ظهور الجماعات الإرهابية في العراق وسوريا وبدأت داعش في الظهور، والجزء الأخير فى حروب الجيل الرابع العمليات النفسية وتكون فى أوقات السلم والحرب وتعطى فى الموقف المفروض عليك ومع الأعداء والأصدقاء.