شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الوزراء: كل القادمين لمصر عليهم إحضار شهادة PCR وتكون صادرة قبل 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن كل القادمين إلى مصر عليهم إحضار شهادة تحليل PCR وتكون صادرة قبل 3 أيام تبدأ من ركوب الطائرة، موضحاً أنه كان سيُقرر أن فترة صلاحية الشهادة 48 ساعة من الوصول إلى مصر، وتم إقرار زيادتها إلى 72 ساعة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتى"، على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامى أحمد موسى، أنه من المنتظر أن يوقع رئيس الوزراء اليوم أو صباح الغد على القرار التنظيمى، موضحاً أن التطبيق يشمل المحافظات السياحية الثلاثة، وكذلك للمصريين والأجانب والرحلات العارضة والمنتظمة.

وعن التأخير في تنفيذ بعض المشروعات القومية، لفت المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أنه ليس هناك أي تقاعس من الشركات المنفذة للمشروعات وغنما التأخير نتيجة ظروف قهرية.

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وذكر أنه تم إسناد أعمال مشروع رصف الطرق بين المحافظات للعديد من الشركات، حيث إن هناك 12 محافظة في المرحلة الأولى و15 محافظة في المرحلة الثانية لرصف الطرق الداخلية، مضيفا أن رصف الطرق المحلية في المحافظات بتكلفة إجمالية 10 مليارات جنيه.

وأوضح أن تبطين الطرق سيساهم في تقليل الفاقد من المياه، مردفاً: "نستهدف الانتهاء من 100 كيلو كل 3 شهور من تبطين الترع".

وأكد أن الرى الحديث وتبطين الترع سيساهم في توفير كميات كبيرة من المياه وجودة للمحاصيل، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ العديد من المشروعات لحماية الشواطئ بتكلفة تقدر بنحو 3.1 مليار جنيه.

وكان المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، قال إنه لن يسمح لأى شخص ركوب أى طائرة قادمة إلى مصر من الخارج، إلا بعد أن يتقدم بشهادة تثبت أنه سلبى كورونا، وتابع: "يجب عمل الـ"بى سى آر" لكل من يريد القدوم لمصر تكون صادرة فى مدة لا تتجاز الـ72".