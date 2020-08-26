شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يمنع خطيبين من صعود المنبر لضبطهما متلبسين بالغش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إلغاء اختبار اثنين من المتقدمين لاختبار تحسين المستوى المالي لخطباء المكافأة وإلغاء تصريحهما، مع منع كل منهما من صعود المنبر أو أداء الدروس الدينية.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن القرار جاء بناءً على المذكرة المقدمة من رئيس قطاع شئون المديريات الإقليمية بشأن ضبط كل من : "ع.ع" من محافظة بني سويف ، وأ.م" من محافظة البحيرة ، متلبسين بالغش أثناء اختبار تحسين المستوى المالي لخطباء المكافأة.

وكانت وزارة الأوقاف، أعلنت فتح باب التقدم للراغبين فى استخراج تصريح خطابة بنظام المكافأة من خريجى مراكز الثقافة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف.

وأوضحت الوزارة أن القبول سيكون بعدد من الضوابط وهى :

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أن يكون حاصلًا على شهادة من أحد مراكز الثقافة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف بتقدير ممتاز .

أن يكون من العاملين بالحكومة أو القطاع العام.

أن يجتاز الاختبارات المقررة في هذا الشأن .

وعلى أن يكون التقدم خلال أسبوع من تاريخ نشره .

وكانت وزارة الأوقاف أعلنت عن إنجازاتها خلال 6 سنوات فى مجال تحسين الأحوال المعيشية والمالية، حيث أوضحت الوزارة أن الأئمة على الدرجة الثالثة حصلوا على نسب زيادة عالية مقارنة بعام 2014/2015 حيث حصل الأئمة الحاصلين على ليسانس فقط، على زيادة مقداراها 155.5%، فيما حصل من يحملون الماجستير على زيادة 170%، ومن حصلوا على الدكتوراه تم زيادتهم بنسبة 184%، كما حصل الأئمة ممن هم على الدرجة الثانية على زيادات من 90% إلى 105% حسب الدرجة العلمية، والأئمة ممن هم على الدرجة الأولى حصلوا على زيادات من 86% إلى 100.3% حسب الدرجة العلمية الحاصل عليها.