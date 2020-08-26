شكرا لقرائتكم خبر عن عروسة الجنة.. استعدت لحفل زفافها.. فخرجت جنازتها (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مشهد حزين ومؤلم ذرفت له العيون الدموع بعدما علمت قصتها، حيث شهدت مدينة بنها بالقليوبية، وفاة "فتاة عروس" خلال الاستعداد لحفل زفافها بعد تعرضها لسكتة قلبية مفاجئة، فور استيقاظها من النوم يوم "حنتها" لتلقى بارئها قبل ساعات من حفل زفافها، وفيما يلى قصة هذه الفتاة:

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عروسة الجنة.. استعدت لحفل زفافها.. فخرجت جنازتها (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.