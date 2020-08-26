شكرا لقرائتكم خبر عن «التعاون الإسلامي» ترحب بشهادة القضاء على شلل الأطفال البري في 47 دولة أفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بإعلان لجنة الاعتماد الإقليمية المستقلة لأفريقيا لاستئصال شلل الأطفال بأن 47 دولة في الإقليم الأفريقي لمنظمة الصحة العالمية قد استوفت بنجاح معايير شهادة استئصال شلل الأطفال البري، مع عدم وجود حالات مبلغ عنها لفيروس شلل الأطفال البري في الإقليم لمدة أربع سنوات. وهذه هي المنطقة الخامسة في منظمة الصحة العالمية التي يتم إصدار شهادة مستقلة تؤكد خلوها من جميع فيروسات شلل الأطفال البري.

وأشادت منظمة التعاون الإسلامي بجهود الحكومات الوطنية والمنظمات الدولية والزعماء الدينيين والتقليديين وخبراء الصحة العامة والعاملين الصحيين في الخطوط الأمامية والجهات المانحة ووسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية وأولياء الأمور لتحقيق هذا الإنجاز. وقال الأمين العام للمنظمة وعضو المجموعة الإسلامية الاستشارية للقضاء على شلل الأطفال، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين "تطلب الأمر جهودًا كبيرة والتزام جميع الأطراف المعنية للوصول إلى مثل هذا الإنجاز".

وتغتنم منظمة التعاون الإسلامي هذه الفرصة لتؤكد التزامها الكامل لعمل شركائها في المجموعة الإسلامية الإستشارية بما في ذلك الأزهر الشريف ومجمع الفقة الإسلامي الدولي والبنك الإسلامي للتنمية من أجل إستئصال شلل الأطفال من العالم .

وتعتبر منظمة التعاون الإسلامي أن للصحة أهمية أساسية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبشرية لأي مجتمع، وقد سعت مع مؤسساتها وشركائها الدوليين لتنفيذ برنامج العمل الاستراتيجي لمنظمة التعاون الإسلامي في مجال الصحة 2014 ـ 2023، الذي يهدف إلى تعزيز نظام تقديم الرعاية الصحية وتحسين الوضع الصحي في الدول الأعضاء في المنظمة، لا سيما من خلال تسهيل وتعزيز النقل البيني للمعرفة والخبرة في مجال الصحة.